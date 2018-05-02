Военно-транспортный самолет разбился в США

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-транспортный самолет С-130 разбился в США, сообщают информационные агентства.
Инцидент произошел в районе города Саванна штата Джорджия, самолет упал в нескольких километрах от местного аэропорта. О жертвах пока не сообщается.
К месту крушения прибыли пожарные расчеты. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ВВС США.
Как отмечает интернет-портал DailyCaller, самолет входил в состав 165-й военно-транспортной эскадрильи Национальной гвардии штата Джорджия и направлялся из аэропорта Саванны на авиабазу Дэвис-Монтан в штате Аризона.-0-
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