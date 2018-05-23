Военные беспилотники будут производить в Казахстане

23 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Беспилотные военные летательные аппараты с возможностью вертикального взлета будут производить в Казахстане.

Многоцелевой беспилотник К-310, спроектированный казахстанской компанией "Қазақстан ғарыш сапары", представлен на международной выставке вооружений KADEX-2018 в Астане.

"В Казахстане пока не производится такой тип беспилотных летательных аппаратов. Модель называется "конвертоплан". Он поднимается в воздух вертикально, как обычный квадрокоптер, а после того, как набрал высоту, включается маршевой двигатель, и он летит по направлению", - рассказал исполняющий обязанности директора Центра системы высокоточной спутниковой навигации "Қазақстан ғарыш сапары" Дмитрий Зернов.

По его словам, беспилотник К-310 может нести на себе груз до 1,5 кг, выполнять видеосъемку в инфракрасном режиме, аэрофотосъемку. Данная модель больше ориентирована на использование в силовых структурах. Продолжительность полета может длиться 1,5 часа. Запуск в производство планируется после проведения войсковых испытаний.

Дмитрий Зернов отметил, что классические беспилотные летательные аппараты взлетают с катапульты. Казахстанская разработка взлетает по принципу квадрокоптера. Казахстанский беспилотник стоит в два раза дешевле, чем классические беспилотники, - от 6-7 млн тенге (около $18-21 тыс.) и выше в зависимости от полезной нагрузки.

Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 проходит в Астане 23-26 мая.-0-