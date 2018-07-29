Военные из Германии впервые примут участие в поисках погибших на Эльбрусе во время войны

Представители горных подразделений армии Германии впервые примут участие в акции "Вахта памяти-2018" по поиску останков солдат, погибших на склонах Эльбруса в 1942-1943 годах. Об этом 29 июля сообщает ТАСС.

Штатные подразделения вооруженных сил РФ будут проводить поиск солдат, погибших в 1942-1943 годах на склонах Эльбруса и на других перевалах. Представители Германии обратились через департамент международного военного сотрудничества с просьбой поучаствовать в поисковых работах.

Шестая "Вахта памяти" продлится с середины августа до середины сентября 2018 года.

На поиски ежегодно привлекаются горные бригады ВС России, в которых военнослужащие владеют навыками работы в горах, на льду. В этом году в поисках будут участвовать более 100 российских военных.

Тела, элементы амуниции и вооружения поисковики транспортируют вниз. Каждый год удается находить людей, которые до этого времени числятся пропавшими без вести.

Впервые акция "Вахта памяти" прошла в поселке Терскол в июле 2013 года в честь 70-летия битвы за Кавказ. В районе ледника Гара-Баши на подходах к "Приюту Одиннадцати" на высоте 4,2 тыс. м над уровнем моря погибла мотострелковая рота под командованием капитана Григорьянца.

По информации пресс-службы Южного военного округа России, за пять лет удалось найти останки 223 красноармейцев, 211 из них со всеми воинскими почестями перезахоронены в братской могиле в поселке Терскол, 12 находятся в бюро судебно- медицинской экспертизы в Нальчике для идентификации. Всего удалось установить личности 14 человек.

Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек. 13 и 17 февраля 1943 года советские военные альпинисты сбросили с обеих вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили государственный флаг СССР. В 2010 году на высоте более 4 тыс. м на склоне Эльбруса установлена памятная доска бойцам Красной Армии.