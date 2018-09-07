Военные начали обеззараживание дома Скрипалей в Великобритании

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Великобритании начали работы по очистке дома Сергея Скрипаля в Солсбери от остатков вещества "Новичок". Об этом пишет британская газета The Guardian.

Отмечается, что действия по обеззараживанию дома и прилегающей к нему территории будут проводиться в ближайшие дни, недели и, возможно, месяцы. Работы, которые проводятся спустя шесть месяцев после нападения, будут проходить под контролем Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании.

Соседи получили возможность временно покинуть свои дома, но решили остаться.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в британском Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Сообщалось, что вещество якобы было нанесено на входную дверь дома Скрипаля. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Между тем специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.-0-