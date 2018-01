Вокалистку The Cranberries похоронят 23 января в родной ирландской деревне

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокалистку The Cranberries Долорес О`Риордан, которая ушла из жизни 15 января, похоронят в ее родной деревне в ирландском графстве Лимерик. Об этом сообщают информагентства.

Отмечается, что заупокойная месса состоится 23 января в церкви святого Эльве в Баллибрикене, на ней будут лишь члены семьи и друзья певицы. Похороны пройдут в этот же день в закрытом режиме.

Церемония прощания с певицей состоится 21 января в церкви святого Иосифа в Лимерике.

В настоящее время следствие ожидает результатов вскрытия и медицинских анализов, чтобы сделать заключение о причинах смерти певицы. На 3 апреля судом назначено специальное слушание, во время которого будет решено, обнародовать ли информацию, касающуюся смерти вокалистки The Cranberries.

Долорес родилась в 1971 году в ирландском пригороде Лимерика. В 1990 году она присоединилась к недавно созданному коллективу The Cranberry Saw Us, который впоследствии сменил название и выпустил шесть студийных альбомов и девять синглов. О`Риордан также солировала с группой D.A.R.K, после распада The Cranberries и до их воссоединения в 2009 году. Наиболее ее известная песня Zombie была записана в 1994 году. Певица была разведена, у нее осталось трое детей.-0-