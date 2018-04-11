Вокзал, с которого Ленин уезжал в Финляндию в 1917 году, признали памятником

Рабочая группа совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга включила в список региональных памятников деревянный вокзал на станции Дибуны в поселке Песочный. Об этом сообщает ТАСС.

Члены рабочей группы признали архитектурную и историко-культурную ценность вокзала железнодорожной станции "Дибуны". Именно с этого вокзала Ленин в августе 1917 года вышел из шалаша в Разливе, чтобы нелегально уехать в Финляндию. Но ценность здания не только в этом. Здание станции – единственный сохранившийся под Санкт-Петербургом практически в первозданном виде вокзал 1900-х годов постройки. Его ни разу не перестраивали, только перекрашивали стены. Эта одноэтажная постройка состоит из двух залов, соединенных галереей с тройной аркой и деревянными колоннами.

Кроме этого объекта, в реестр памятников регионального значения включили вокзал "Горелово" 1912 года постройки, два здания педагогического университета имени Герцена и комплекс построек Главного дворцового управления на Прачечном дворе.