Вооруженное нападение в пригороде Филадельфии: ранены пять человек

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро человек от 19 до 23 лет получили травмы в результате вооруженного нападения в Джермантауне (штат Пенсильвания), США. Нападавшие скрылись. Сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

В полдень двое неизвестных открыли огонь из салона автомобиля по горожанам. Нападение произошло около магазина Dollar General. Один человек получил огнестрельное ранение в голову, остальные четверо - в руки и ноги. Все они госпитализированы.-0-