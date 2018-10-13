13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Инцидент произошел в районе Хайнолт. "Один человек скончался на месте происшествия. Другой мужчина госпитализирован и находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении лондонской полиции.
Ведется расследование, подозреваемый пока не задержан.
Число преступлений с применением холодного оружия в Великобритании в последние годы неуклонно растет. Так, полиция в Англии и Уэльсе в течение прошлого года зафиксировала более 39,5 тыс. подобных преступлений, что является самым высоким показателем за последние семь лет.-0-
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