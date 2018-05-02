Восемь человек погибли при столкновении автобуса и внедорожника в Республике Корея

ДТП в Республике Корея в уезде Йонам провинции Чолла-Намдо унесло жизни восьми человек. Еще одиннадцать пострадали.

Как сообщают информагентства, автобус, на котором пожилые люди возвращались с работ по уборке урожая, столкнулся с внедорожником. После столкновения автобус снес придорожное ограждение, перевернулся и упал с дороги. При падении автобус снес фонари и придорожные деревья.