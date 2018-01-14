Восемь человек пострадали от взрыва на границе Албании и Черногории

Взрывное устройство сработало в центре албанского города Шкодер, расположенного на границе с Черногорией. В результате инцидента пострадали по меньшей мере восемь человек, трое из них получили тяжелые ранения.

Взрыв прогремел возле офиса сербско-черногорского нацменьшинства. По данным местной полиции взрывное устройство закрепили на мотоцикле. Не исключено, что жертвой нападения должен был стать местный бизнесмен Люльзим Кула.

В момент взрыва в центре города работала съемочная группа RTCG. Одна из сотрудниц телеканала получила незначительные ранения.

По данному факту начато расследование, въезжающие и выезжающие из Шкодера машины досматриваются.