Восемь человек пострадали в ходе давки в Норвегии

Крупной трагедией едва не обернулся лыжный фестиваль в норвежском Осло. В образовавшейся после него давке пострадали восемь человек, передают информагентства.
Несколько тысяч человек, собравшиеся на представление, после его окончания направились к двум ближайшим станциям метро. Часть гостей праздника находилась в нетрезвом состоянии и повела себя агрессивно. Некоторые пошли прямо по путям, остановив движение поездов. Несколько человек получили удары током.
Организаторы мероприятия заявили, что не ожидали такого наплыва гостей. В субботу его посетило около 100 тыс. человек, при том, что планировали принять в два раза меньше.
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