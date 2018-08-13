Восемь человек пострадали в землетрясении в Китае

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек пострадали в землетрясении магнитудой 5, которое произошло на юго-западе Китая в провинции Юньнань, передают информагентства.
Землетрясение жители провинции ощутили около 2.00 по местному времени. Ближе всего к эпицентру оказался город Юйси. Впоследствии специалисты зафиксировали не менее сотни повторных сейсмических толчков различной магнитуды.
Данных о погибших не имеется, известно, что пострадали восемь человек (первоначально речь шла об одном пострадавшем). Также пока нет точной информации об ущербе, который нанесла стихия: разрушены и повреждены жилые дома и административные здания, есть перебои с электроснабжением.-0-
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