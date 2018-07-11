Восемь детей и одна женщина погибли из-за схода оползней в Индии

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Манипур на востоке Индии в результате схода оползней погибли девять человек, сообщает издание New Indian Express.

Среди погибших восемь детей и одна женщина. Оползни были вызваны муссонными дождями и сошли на деревню в ночь на 11 июля.

Как сообщает агентство Associated Press, спасатели уже работают в районе происшествия. Решается вопрос об эвакуации местных жителей.

Сезон муссонных дождей в Индии длится обычно с июня по сентябрь.-0-