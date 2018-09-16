16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь провинций и более 58 тыс. человек пострадали в Таиланде из-за наводнения, сообщает издание Bangkok post.

Стихия затронула 26 районов, в которых оказались частично разрушенными более 16 тыс. домовладений, затоплены 6,6 тыс. гектаров сельхозугодий.

Власти Таиланда оказывают помощь населению, в наиболее пострадавшие регионы направлены дополнительные силы спасателей.-0-