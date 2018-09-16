16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь провинций и более 58 тыс. человек пострадали в Таиланде из-за наводнения, сообщает издание Bangkok post.
Стихия затронула 26 районов, в которых оказались частично разрушенными более 16 тыс. домовладений, затоплены 6,6 тыс. гектаров сельхозугодий.
Власти Таиланда оказывают помощь населению, в наиболее пострадавшие регионы направлены дополнительные силы спасателей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.495 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.13 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.126 BYN
|2.15 BYN