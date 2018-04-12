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Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийской армии

В мире 12.04.2018 | 07:26
Фото Reuters
Фото Reuters

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийской армии, передают информационные агентства.

Город Дума, расположенный в предместье Дамаска Восточная Гута, взят под контроль правительственными войсками Сирии. Это значит, что теперь вся Восточная Гута перешла в ведение сирийских властей.

Ранее Думу контролировала группировка "Джейш аль-Ислам". Центр по примирению враждующих сторон завершает эвакуацию ее приверженцев и членов их семей. По данным на 11 апреля, за предшествующие сутки город покинули около 4 тыс. человек, которые сдали свыше 400 единиц оружия.-0-

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Вечером 11 апреля, когда российские журналисты возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, их автобус подвергся обстрелу из стрелкового оружия.

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