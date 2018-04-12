12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийской армии, передают информационные агентства.

Город Дума, расположенный в предместье Дамаска Восточная Гута, взят под контроль правительственными войсками Сирии. Это значит, что теперь вся Восточная Гута перешла в ведение сирийских властей.

Ранее Думу контролировала группировка "Джейш аль-Ислам". Центр по примирению враждующих сторон завершает эвакуацию ее приверженцев и членов их семей. По данным на 11 апреля, за предшествующие сутки город покинули около 4 тыс. человек, которые сдали свыше 400 единиц оружия.-0-