12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийской армии, передают информационные агентства.
Город Дума, расположенный в предместье Дамаска Восточная Гута, взят под контроль правительственными войсками Сирии. Это значит, что теперь вся Восточная Гута перешла в ведение сирийских властей.
Ранее Думу контролировала группировка "Джейш аль-Ислам". Центр по примирению враждующих сторон завершает эвакуацию ее приверженцев и членов их семей. По данным на 11 апреля, за предшествующие сутки город покинули около 4 тыс. человек, которые сдали свыше 400 единиц оружия.-0-
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