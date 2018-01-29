Восточная пума стала вымершим видом

Восточную пуму исключили из американского Федерального списка диких животных как находящуюся под угрозой исчезновения. Теперь этот вид признан вымершим, сообщают новостные агентства.
Решение основано на законе о видах, принятом в США. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных изучила доступную научную и коммерческую информацию и приняла решение о включение вида в число вымерших.
За хищником наблюдали с 1938 года и к настоящему времени никаких достоверных сведений о его существовании не имеется. Ни отмечено ни одиночных особей, ни популяций.
Решение вступает в силу 22 февраля 2018 года.
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