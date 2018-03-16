ВОЗ намерена изучить риски содержания микрочастиц пластика в бутилированой питьевой воде

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует изучить потенциальные риски содержания микрочастиц пластика в бутилированой питьевой воде. Об этом пишет Би-Би-Си.

Поводом послужило расследование журналистской организации Orb Media, в ходе которого эксперты проанализировали химический состав бутилированной воды 11 крупнейших мировых брендов - в общей сложности 250 бутылок воды из девяти стран. Тестирование проводили в Университете штата Нью-Йорк, в городе Фредония. В тоге почти во всех бутылках были обнаружены частицы пластика.

Профессор химии Шерри Мейсон, проводившая анализ бутилированой питьевой воды, сказала: "Дело не в том, чтобы указать на конкретные марки. Исследование показало, что это относится ко всем. Пластик стал одним из самых распространенных материалов, которые мы используем. Теперь он проникает в воду и в другие простейшие продукты, которые мы употребляем".

"Показатели, которые мы получили, не катастрофические, но вызывают озабоченность", - отметила профессор Шерри Мейсон.

Журналисты связались с производителями воды разных марок и получили ответ, что их продукт соответствует высочайшим стандартам качества и чистоты. Также в нескольких компаниях отметили, что сегодня даже в развитых странах отсутствуют санитарные нормы допустимого уровня содержания микрочастиц пластика в воде и не разработаны универсальные процедуры тестирования по этому параметру.

В 2017 году во время подобного исследования группа ученых под руководством Шерри Мейсон нашла микрочастицы пластика в водопроводной воде, морепродуктах, пиве, морской воде и даже в воздухе.-0-