ВОЗ повысила уровень опасности заболевания вирусом Эбола в Конго

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень опасности заболевания болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго с "высокого" до "очень высокого". Об этом сообщает ТАСС.
Ранее ВОЗ сообщила о том, что подтвержденный случай БВВЭ в Конго зарегистрирован в крупном городе и это может привести к распространению болезни. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что инцидент вызывает беспокойство, но сейчас у органов здравоохранения "есть больше средств, чем прежде, для борьбы с Эболой". В целом из Демократической Республики Конго поступили сообщения о более 40 случаях БВВЭ.
В Конго уже доставлена вакцина от вируса Эбола.
БВВЭ - одна из наиболее опасных болезней современности, она вызывает сильный озноб и высокую температуру, судороги, тошноту и рвоту, кровотечение, в том числе внутреннее.
В результате эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке в 2014-2016 годах БВВЭ заразились свыше 28,6 тыс. человек, умерли более 11,3 тыс. Большинство погибших было в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.-0-
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