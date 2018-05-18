ВОЗ повысила уровень опасности заболевания вирусом Эбола в Конго

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень опасности заболевания болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго с "высокого" до "очень высокого". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ВОЗ сообщила о том, что подтвержденный случай БВВЭ в Конго зарегистрирован в крупном городе и это может привести к распространению болезни. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что инцидент вызывает беспокойство, но сейчас у органов здравоохранения "есть больше средств, чем прежде, для борьбы с Эболой". В целом из Демократической Республики Конго поступили сообщения о более 40 случаях БВВЭ.

В Конго уже доставлена вакцина от вируса Эбола.

БВВЭ - одна из наиболее опасных болезней современности, она вызывает сильный озноб и высокую температуру, судороги, тошноту и рвоту, кровотечение, в том числе внутреннее.

В результате эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке в 2014-2016 годах БВВЭ заразились свыше 28,6 тыс. человек, умерли более 11,3 тыс. Большинство погибших было в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.-0-