Возбуждено дело по факту крушения Ан-148 в Подмосковье

11 февраля, Минск /БЕЛТА/. По факту крушения Ан-148 в Подмосковье возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщают информационные агентства.
Пассажирский лайнер Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился недалеко от деревни Аргуново в Раменском районе Подмосковья. Упавший самолет был обнаружен с воздуха. По предварительным данным, на борту самолета находился 71 человек.
Как сообщает "Риа-новости", два вертолета Ми-8 со спасателями вылетели из аэродромов Чкаловский и Мячково к месту предполагаемого крушения. По информации Flightradar24, самолету было семь лет. Глава Минтранса России провел переговоры с главами МЧС, Подмосковья и Росавиации. Он вылетел на место происшествия.-0-
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