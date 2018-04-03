Воздушное сообщение в Европе нарушено из-за технической проблемы

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская организация по безопасности воздушного сообщения (Евроконтроль) сообщила сегодня о нарушении авиасообщения в Европе из-за проблемы в системе управления авиапотоками, информирует ТАСС.
"Произошел сбой в системе Enhanced Tactical Flow Management System (ETFMS, "Улучшенная система тактического управления потоками"), что повлияло на соответствующую систему летных планов. В действие вводятся чрезвычайные процедуры, что приведет к снижению пропускной способности европейской сети примерно на 10%", - говорится в заявлении на сайте Евроконтроля.
Отмечается, что на сегодня в европейском воздушном пространстве запланировано 29,5 тыс. рейсов, примерно половина из них может быть задержана из-за сбоя. К настоящему моменту, сообщает Евроконтроль, проблему удалось выявить, идет работа над ее устранением. -0-
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