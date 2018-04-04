Возгорание в здании ТЦ "Персей для детей" возникло на складе ткацкой фабрики

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи установили, что возгорание в здании торгового центра "Персей для детей" на востоке Москвы началось на складе ткацкой фабрики, сообщает ТАСС.

"В ходе проведения неотложных следственных действий установлен очаг возгорания в детском торговом центре. Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание", - сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

Согласно обновленным данным, при пожаре в московском ТЦ "Персей для детей" погиб один человек, шесть работников МЧС пострадали во время тушения пожара. Начальник главного управления МЧС по Москве Илья Денисов рассказал, что среди посетителей торгового центра погибших и пострадавших нет. Погиб один работник ТЦ: он был эвакуирован из горящего здания и передан медикам, позже пострадавший скончался в машине скорой помощи.

В штабе пожаротушения уточнили, что 20 человек были спасены из горевшего торгового центра, еще 600 эвакуированы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 и ст. 293 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Халатность"). На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, изымается интересующая следствие документация, устанавливаются владельцы складских помещений.

На данный момент пожар в ТЦ "Персей для детей" ликвидирован.-0-

При пожаре в московском ТЦ "Персей для детей" погиб человек Погибший являлся сотрудником торгового центра, он скончался в машине скорой помощи. При тушении огня также пострадали трое пожарных. Всего из здания были эвакуированы около 600 человек.