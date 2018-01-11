Возле аэропорта Дублина горели десятки автомобилей

Около десятка подразделений пожарной бригады ирландской столицы вызвали для тушения пожара около главных воздушных ворот страны. Огонь распространился по площадям объекта по утилизации металлолома в Сент-Маргаретс.

Вначале пламя бушевало в зданиях завода, а затем перекинулось на припаркованные неподалеку машины. Дым заметили пассажиры и сотрудники аэропорта. Его администрация заявила о том, что работа терминалов и ВПП прекращена не будет.

Для оценки ситуации применили дроны, а жителям близлежащих домов советовали закрыть окна. На тушение пожара ушло несколько часов. Точные причины возгорания установит специально созданная комиссия.

В результате инцидента никто не пострадал.