Возле аэропорта Дублина горели десятки автомобилей

Около десятка подразделений пожарной бригады ирландской столицы вызвали для тушения пожара около главных воздушных ворот страны. Огонь распространился по площадям объекта по утилизации металлолома в Сент-Маргаретс.
Вначале пламя бушевало в зданиях завода, а затем перекинулось на припаркованные неподалеку машины. Дым заметили пассажиры и сотрудники аэропорта. Его администрация заявила о том, что работа терминалов и ВПП прекращена не будет.
Для оценки ситуации применили дроны, а жителям близлежащих домов советовали закрыть окна. На тушение пожара ушло несколько часов. Точные причины возгорания установит специально созданная комиссия.
В результате инцидента никто не пострадал.
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