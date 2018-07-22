Возле аэропорта Кабула произошел взрыв: погибли около 10 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле аэропорта Кабула (Афганистан) произошел взрыв, в результате которого погибли около 10 человек, сообщают информагентства.
Взрыв произошел у аэропорта имени Хамида Карзая вскоре после прибытия первого вице-президента Афганистана Абдул-Рашид Дустума. Сам политик не пострадал. По предварительной информации, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Телеканал TOLOnews со ссылкой на МВД Афганистана сообщает по меньшей мере о 11 погибших.-0-
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