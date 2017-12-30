Возле Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,4

В субботу на территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,4. По сообщениям информагентств, оно случилось в 21-55 по местному времени. Это подтвердила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования республики.

Эпицентр землетрясение энергетического класса 8,1 залегал на глубине около 10 км и находился на расстоянии 14 км от города в южном направлении.

По информации сейсмологов, в Алматы подземные толчки ощущались интенсивностью 2 балла по 12-бальной шкале МSК-64.