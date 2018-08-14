Возле итальянской Генуи рухнул автомобильный мост

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле итальянского города Генуя произошло обрушение автомобильного моста, сообщает La Repubblica.

По мосту проходит крупная автомагистраль А10, под ним расположены жилые здания. Данных о пострадавших пока не поступало. Не исключено, что под обломками могут находиться люди. На месте ЧП работают пожарные и спасатели.

По данным Reuters, мост был возведен еще в 1960-х годах. В 2016 году прошли работы по его реконструкции.-0-