Возле итальянской Генуи рухнул автомобильный мост

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле итальянского города Генуя произошло обрушение автомобильного моста, сообщает La Repubblica.
По мосту проходит крупная автомагистраль А10, под ним расположены жилые здания. Данных о пострадавших пока не поступало. Не исключено, что под обломками могут находиться люди. На месте ЧП работают пожарные и спасатели.
По данным Reuters, мост был возведен еще в 1960-х годах. В 2016 году прошли работы по его реконструкции.-0-
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