Возле метро в Киеве взорвали гранаты

7 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" неизвестные бросили две гранаты, которые сдетонировали. В результате инцидента сгорел автомобиль, преступникам удалось скрыться. Об этом сообщается на странице в Facebook dtp.kiev.ua.
"Окончательное число пострадавших пока неизвестно. Точно знаем, что ранен осколком один человек, ему оказывают помощь", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли взрывотехники, криминалисты, медики скорой, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и патрульная полиция.-0-
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