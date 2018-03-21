Возле университета в Кабуле прогремел взрыв, погибли 26 человек

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел сегодня возле здания университета в афганском Кабуле, погибли 26 человек, 18 ранены, сообщают информагентства.

Взрыв прогремел в том момент, когда множество людей собралось возле университета для празднования начала весны и Нового года - Навруза.

По предварительным данным, атаку осуществил террорист-смертник. Другие подробности пока не сообщаются.-0-