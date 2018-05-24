Впервые Нью-Йоркскую фондовую биржу возглавит женщина

Пост президента крупнейшей в мире по обороту Нью-Йоркской фондовой биржи впервые за 226-летнюю историю этого финансового учреждения займет женщина - Стейси Каннингэм. Об этом сообщила 22 мая пресс-служба биржи, 25 мая она сменит на этом посту Томаса Фэрли и станет 67-м президентом Нью-Йоркской фондовой биржи.
До назначения на эту должность Стейси Каннингэм занимала пост главного управляющего NYSE Group - компании, в состав которой входит Нью-Йоркская фондовая биржа.
Стейси Каннингэм пришла на биржу в 1994 году в качестве стажером.
Нью-Йоркская фондовая биржа учреждена в 1792 году. С 1975 года она стала некоммерческой корпорацией, принадлежащей 1366 индивидуальным членам.
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