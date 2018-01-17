17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный врач Белого дома рассказал о здоровье Трампа, сообщают информагентства.

Осмотр президента США провел главный врач Белого дома Ронни Джексон, который объявил представителям СМИ свои выводы на брифинге. В целом здоровье его пациента отличное и он способен и дальше исполнять свои обязанности.

Джексон заявил, что у Трампа великолепные гены. Лекарства, которые он регулярно принимает - препарат для понижения уровня холестерина в крови и средство от выпадения волос.

По словам врача, Трамп заботится о себе, не курит, не употребляет спиртное и хочет похудеть на 5 кг. Однако президент США отдает предпочтение диете перед физическими упражнениями, но это предмет для разговора.

По просьбе Трампа врач провел серию тестов для определения возможных нарушений функций головного мозга, на чем настоял сам 71-летний президент. Никаких проблем у него не обнаружено.-0-