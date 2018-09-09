Временно исполняющим обязанности премьера Абхазии стал Даур Аршба

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба стал временно исполняющим обязанности премьер-министра в связи с гибелью в ДТП главы правительства Геннадия Гагулии. Об этом сообщил ТАСС.
В связи со смертью премьер-министра временно исполняющим его обязанности по закону является первый вице-премьер, в данном случае - Даур Аршба. Никакого специального решения на этот счет не принималось - Аршба исполнял обязанности премьера с 4 сентября, пока Гагулия в составе делегации Абхазии находился с официальным визитом в Сирии. Пока неизвестно, когда будет подписан указ об исполняющем обязанности премьер-министра.
Геннадий Гагулия погиб 8 сентября на 71-м году жизни в ДТП в Гудаутском районе по пути из аэропорта Сочи. Его похоронят 12 сентября в родовом селе Лыхны Гудаутского района. В этот день в Абхазии объявлен траур. Официальная церемония прощания назначена на 12 сентября с 11:00 до 14:00 в Доме культуры в Гудауте.
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