Врезавшегося в ограду Вестминстерского дворца мужчину подозревают в терроризме

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля, который врезался в ограду Вестминстерского дворца в Лондоне, где проходят заседания британского парламента, подозревается в преступлении террористического характера, сообщает ВВС.

Автомобиль врезался в ограду Вестминстерского дворца, есть пострадавшие В результате происшествия есть пострадавшие среди пешеходов. Точных сведений об их состоянии пока нет.

По данным Скотленд-Ярда, расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции. Личность водителя пока не разглашается. Известно, что ему 25-30 лет и он управлял серебристым автомобилем Ford Fiesta. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

В полиции сообщили, что в результате инцидента пострадали несколько прохожих. Точных сведений о количестве пострадавших и их состоянии пока нет, но в полиции утверждают, что их жизни вне опасности.

В настоящее время Парламентская площадь в центре Лондона оцеплена, здесь установлены металлические и бетонные заграждения. На место происшествия стянуто большое количество полицейских.

Станция метро "Вестминстер" закрыта на вход и выход, пассажиры подземки, доехавшие до этой станции, могут только перейти на другую линию.

22 марта 2017 года мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту у здания британского парламента и стал давить прохожих. Затем он свернул к зданию парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. В результате полиция застрелила нападавшего. Жертвами теракта стали пять человек, более 40 получили ранения.-0-