ВС Украины подтвердили гибель двух пилотов при крушении Су-27

17 октября, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Оба пилота истребителя Су-27, разбившегося в Винницкой области Украины, погибли, сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.
"Катастрофа истребителя Су-27УБ в Винницкой области произошла во время выполнения учебно-боевого полета. Вследствие авиационной катастрофы погибли два пилота - экипаж самолета", - говорится в сообщении.
Авиакатастрофа произошла 16 октября в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник во время международных учений "Чистое небо-2018".-0-
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