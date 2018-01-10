Всемирный банк ожидает восстановления экономики стран на востоке Европы и Центральной Азии

10 января, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Страны на востоке Европы и Центральной Азии продолжат восстановление своих экономик в 2018 году, говорится в опубликованном январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

"Темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии превысили ожидания и достигли в 2017 году 3,7%, тогда как в предыдущем году они составляли 1,7%. Эти успехи были достигнуты после трех лет крайне медленного роста вслед за резким падением цен на нефть в 2014 году", - указывают эксперты. По их данным, темпы экономического роста повысились как в странах - импортерах сырьевых товаров в западной части региона, так и в странах - экспортерах сырья в его восточной части.

"Основными факторами, способствовавшими оживлению хозяйственной деятельности, были частное потребление и инвестиции. Подъему экономической активности в западной части региона помог прирост чистого экспорта", - считают экономисты. Они подчеркивают, что основной вклад в оживление экономической активности в регионе сыграли две его крупнейшие по размерам экономики страны - Россия и Турция.

По оценкам ВБ, в целом темпы роста мировой экономики в 2018 году повысятся до 3,1%, но потенциал дальнейшего роста вызывает обеспокоенность. Ожидается, что имеющиеся в мировой экономике резервы будут постепенно исчерпаны.

Также ожидается, что мировая экономика в 2018 году впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов будет работать почти на полную мощь.-0-