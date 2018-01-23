Всемирный экономический форум открывается в Швейцарии

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный экономический форум (ВЭФ) открывается сегодня в швейцарских Альпах, сообщает ТАСС.

В этом году форум примет рекордное число политических лидеров - приедут более 70 глав государств и правительств. В программе заявлены президенты США, Франции, Бразилии, Аргентины, Туниса, Польши, Украины. Откроет работу форума премьер-министр Индии Нарендра Моди, который выступит с программной речью. В ней, как ожидают комментаторы, глава правительства представит Индию как инвестиционное направление, которое может конкурировать с Китаем (Си Цзиньпин открывал форум в прошлом году).

Деловое сообщество будут представлять более 1,9 тыс. ведущих бизнесменов. В Давосе также ждут более 200 руководителей СМИ, полсотни видных деятелей культуры и более 30 пионеров технологий.

На форуме запланировано в общей сложности более 400 сессий, посвященных наиболее актуальным проблемам современности: от экономики и безопасности до экологии и новейших научных разработок. Отмечается, что форум пройдет на фоне самого впечатляющего за последние десять лет роста глобальной экономики и столь же позитивных прогнозов.-0-