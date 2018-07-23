Вспышка АЧС зафиксирована на крупном свиноводческом комплексе в Новгородской области

23 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на крупном свиноводческом комплексе в Новгородской области. Информация об этом размещена на сайте Россельхознадзора, сообщает БЕЛТА.

Опасное заболевание животных выявлено на предприятии ООО "Новгородский Бекон". Диагноз сегодня подтвержден лабораторно.

"В настоящее время государственной ветеринарной службой Новгородской области под контролем управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям проводятся все необходимые мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства России", - говорится в сообщении ведомства.-0-