Вспышка лихорадки Эбола в Конго ликвидирована

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго ликвидирована. Об этом официально заявили власти страны и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, вспышка БВВЭ в Конго была остановлена благодаря усилиям местных групп специалистов, поддержке партнеров, щедрости доноров и эффективному лидерству Министерства здравоохранения. Поскольку победа над опасной болезнью стала результатом тесного сотрудничества между местными службами здравоохранения и международным сообществом, ВОЗ предлагает и в дальнейшем поддерживать это эффективное взаимодействие при борьбе с другими недугами.

Минздрав Демократической Республики Конго сообщил о завершении в стране эпидемии Эболы спустя 42 дня после того, как 12 июня из больницы был выписан последний пациент, чей анализ на наличие вируса оказались отрицательным. 42 дня - это двойной срок инкубационного периода для вируса Эбола.

По случаю завершения эпидемии в Демократической Республике Конго 24 июля страну посетили гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и директор Регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти.

О начале очередной вспышки БВВЭ в Конго было официально объявлено 8 мая 2018 года. Она стала девятой со времени обнаружения вируса в стране в 1976 году. По данным ВОЗ, во время нынешней эпидемии в Демократической Республике Конго от БВВЭ скончались 29 человек.-0-