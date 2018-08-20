Встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти в Париже

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в "нормандском формате" может пройти в Париже, дата саммита пока не определена. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью газете "Известия".

По его словам, экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Юрий Ушаков при этом отметил, что нужно провести тщательную подготовку, чтобы мероприятие принесло реальный результат.

Также Юрий Ушаков рассказал о переговорах президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые состоялись 18 августа в резиденции Мезеберг под Берлином.-0-