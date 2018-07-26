Встреча политдиректоров "нормандской четверки" в Берлине длилась более четырех часов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне политдиректоров завершилась сегодня в Берлине, она продолжалась свыше четырех часов, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Германии.

Переговоры проходили в Министерстве иностранных дел ФРГ в закрытом для прессы режиме. Российскую сторону на встрече представлял статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.

Предположительно, центральной темой переговоров стало продвижение выполнения минских договоренностей. Кроме того, как сообщал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер в преддверии встречи, ее участники планировали обсудить размещение миссии ООН в Донбассе.-0-