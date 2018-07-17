Встреча Путина и Трампа обошлась Финляндии в сумму до 10 млн евро

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия потратила на организацию встречи президентов России и США до 10 млн евро, сообщают информационные агентства со ссылкой на премьер-министра страны Юха Сипиля.
В интервью газете Karjalainen Юха Сипиля рассказал, что "общая сумма расходов может доходить до 10 млн евро, но это стоит инвестиций". Точные цифры пока не называются, отмечается, что эти деньги являются вкладом в имидж страны.
Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в центре Хельсинки. До этого лидеры встречались дважды, в июле и ноябре прошлого года, на крупных международных мероприятиях.-0-
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