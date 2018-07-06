Встреча Путина и Трампа пройдет в Президентском дворце в Хельсинки

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки в Президентском дворце. Как сообщает ТАСС, это подтвердил представитель Белого дома.

Президентский дворец находится напротив рыночной площади в Южном порту, рядом со зданием мэрии. Площадь дворца составляет порядка 3 тыс.кв.м. В сентябре 1990 года там встречались президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший.

Главный пресс-центр будет в этот день работать во дворце конгрессов Finlandia-talo.

Президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Монтана 5 июля заявил, что был готов всю свою жизнь к встрече с лидером России Владимиром Путиным. Трансляцию вели американские новостные телекомпании. "Я был готов к этому всю свою жизнь", - сказал Трамп. Также американский лидер заявил, что планирует поладить с Россией. "Я встречусь с президентом Путиным на следующей неделе, и мы поладим", - подчеркнул президент США.

Саммит РФ и США, во время которого состоится встреча двух президентов, пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

Владимир Путин и Дональд Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре 2017 года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не было, однако лидеры пообщались в кулуарах форума.-0-