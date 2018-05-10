Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована в Сингапуре в начале июня

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в начале июня, сообщают информагентства.

Данные о времени и месте являются предварительными. Однако отмечается, что о встрече в Пханмунджоме на границе между КНДР и Республикой Кореей, который ранее рассматривался в качестве места для саммита, речи сейчас не идет. Предполагается, что окончательное решение объявит американский лидер.

Ким Чен Ын уже заявил, что рассчитывает на позитивные изменения по итогам встречи с Дональдом Трампом. Это станет историческим шагом, полагает он. Лидер КНДР по просьбе Трампа помиловал трех американцев.-0-