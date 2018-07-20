Второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена могут арестовать заочно

20 июля, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Алмалинский районный суд города Алматы поступило ходатайство о заочном аресте второго подозреваемого в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена.

"В рамках расследования уголовного дела по факту смерти Дениса Тена 20 июля 2018 года в Алмалинский районный суд города Алматы поступило ходатайство о заочном аресте Армана Кудайбергенова, подозреваемого в совершении преступления по ст. 99 ч. 2 п.8 "Убийство" Уголовного кодекса Казахстана", - говорится в сообщении горсуда.

Ранее сообщалось, что задержан Нуралы Киясов 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления.

Полиция Алматы продолжает поиски второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена - 24-летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области.

Убийцам известного казахстанского фигуриста грозит пожизненное заключение.

Чтобы почтить память Дениса Тена, люди несут цветы к посольствам Казахстана в разных странах. В самой стране проходят траурные акции памяти. Сотни карагандинцев запустили в небо белые и черные воздушные шары в память о погибшем. Черные символизируют скорбь и траур, белые - светлую память о молодом фигуристе. В Шымкенте сотни людей пришли отдать дань памяти и уважения Денису Тену к зданию ледового дворца. Среди них спортсмены и юные фигуристы области. На месте скорби установлен портрет Дениса Тена, к которому поклонники его творчества несут цветы. В Алматы на территории высокогорного катка Медео было предложено поставить памятник бронзовому призеру Олимпиады в Сочи. В Астане и Алматы отменены все развлекательные мероприятия, телеканалы будут вещать в черно-белом режиме в связи с трагической гибелью спортсмена. Слова скорби в социальных сетях выражают прославленные фигуристы, известные спортивные деятели, среди них Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и другие.

Гражданская панихида в память прославленного фигуриста состоится 21 июля в спорткомплексе "Барыс-Арена"

Как сообщалось, Денис Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Во время возникшей потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение, после чего спортсмен был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.-0-

Казахстанский фигурист Денис Тен умер от ножевого ранения Денис Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля.