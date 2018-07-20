Второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена задержали в Алматы

20 июля, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена задержан сотрудниками правоохранительных органов в алматинском микрорайоне Аксай.

"Второй подозреваемый, причастный к совершению убийства Дениса Тена, 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов задержан сотрудниками полиции. Задержание было проведено специально созданной следственно-оперативной группой МВД и Департаментом внутренних дел (ДВД) города Алматы в микрорайоне Аксай 2 около общеобразовательной школы №42 после широкомасштабных разыскных мероприятий", - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана. По официальным данным, суд заочно взял его под стражу на два месяца.

Ранее был задержан другой подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста - Нуралы Киясов 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления. Алмалинский районный суд Алматы арестовал его сроком на 2 месяца.-0-

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