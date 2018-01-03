Вулкан Ключевской выбросил пепловый столб на 6 км

3 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Вулкан Ключевской выбросил пепловый столб на высоту 6 км. Об этом сегодня сообщает камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 км. Распространение шлейфа - на 40 км на юго-восток", - говорится в сообщении.
По информации центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.
Ключевской - самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится в 30 км от подножия.-0-
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