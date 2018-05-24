Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил пепел на 6 тыс. м

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Мерапи в Индонезии сегодня выбросил пепел на высоту 6 тыс. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию индонезийского Национального агентства вулканологии.

Извержение сопровождалось выделением газов - сероводорода и диоксида углерода. Информации о пострадавших нет.

Местные власти запретили подходить к вулкану ближе чем на 3 км, так как есть вероятность, что из-за движения вулканических пород могут возникнуть провалы земли.

Вулкан Мерапи находится на острове Ява в 28 км от города Джокьякарта (население 2,4 млн человек). Ранее в мае в связи с извержениями были эвакуированы люди, проживающие на склонах Мерапи, а также был закрыт местный аэропорт.

Мерапи - один из 129 активных вулканов Индонезии. Название вулкана дословно переводится как "Гора огня". В 1994 году после его извержения погибли 27 человек, а в 2010 году - 35. Наибольшее число жертв было зафиксировано при извержении 1930 года - тогда погибли 1300 человек.-0-