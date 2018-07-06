Введением пошлин на импорт из Китая США начали крупнейшую торговую войну - КНР

6 июля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Введением новых пошлин на импортируемые Китаем товары на общую сумму около $34 млрд США начали самую большую по своим масштабам торговую войну в истории. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Министерства коммерции КНР.

Как утверждается в заявлении, введением пошлин США нарушили нормы ВТО. Этот шаг является примером "торгового запугивания". Это наносит серьезный ущерб безопасности глобальных производственных цепочек и мешает процессу восстановления мировой экономики, вызывает глобальные потрясения на рынке, наносит удары многим транснациональным корпорациям, предприятиям и обычным потребителям. "Вместо того чтобы служить интересам американских компаний и людям, этот шаг окажется контрпродуктивным и разрушительным", - подчеркивается в заявлении.

Решение президента США Дональда Трампа о введении 25% пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступает в силу с 6 июля.

Американский лидер объяснил эти действия незаконным, с точки зрения официального Вашингтона, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик. Дональд Трамп считает, что введение пошлин поспособствует устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, который достигает $500 млрд в год.

В ответ на действия президента США власти Китая предупредили, что зеркально введут с 6 июля пошлины на сумму $34 млрд на товары из США. Как ранее заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, Китай ни в коем случае не сделает "первый выстрел", но если США введут дополнительные пошлины на импортируемые из КНР товары, то он будет вынужден принять контрмеры.-0-