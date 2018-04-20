ВВС США заключили контракт на $928 млн для создания американской гиперзвуковой ракеты

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-воздушные силы США и компания Lockheed Martin заключили контракт на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты стоимостью $928 млн, пишет Defense News.

Отмечается, что контракт предполагает проектирование, разработку, создание, системную интеграцию, проведение испытаний, а также логистическое планирование и поддержку всех элементов гиперзвукового и обычного оружия дальнего действия, а также оружия воздушного базирования. Количество ракет и их срок поставок в контракте не указываются.

Как заявил официальный представитель ВВС США Энн Стефанек, это соглашение является частью более масштабных мер Минобороны США по созданию арсенала гипероружия. Замминистра обороны США Майкл Гриффин указал, что Пентагону пора сконцентрироваться на освоении новейшего вооружения.

18 апреля американский генерал Джон Хайтен заявил, что в распоряжении России и Китая есть гиперзвуковое оружие, которое уже проходит испытания.

Ранее кадры испытаний разработанного в России гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" продемонстрировал президент РФ Владимир Путин.-0-