Выборы на Кипре пройдут в два тура - экзит-полы

Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис и представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас, скорее всего, станут участниками второго тура выборов президента. Об этом сообщили информационные агентства.

Данные пока не являются окончательными и основаны на опросах граждан, покинувших избирательные участки. С некоторой долей вероятности можно сказать, что Анастасиадис набирает 38-42% голосов избирателей, Малас 27-31% голосов.

Николас Пападопулос от центристской Демократической партии (ДИКО) с 21,5-24,5% становится третьим в президентской гонке.