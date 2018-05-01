Выборы премьер-министра пройдут сегодня в Армении

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы премьер-министра пройдут 1 мая в Армении, сообщают информагентства.
Вопрос об избрании нового премьер-министра будет рассматриваться на специальном заседании парламента Армении.
На пост премьер-министра выдвинут единственный кандидат - лидер оппозиции, депутат парламента от фракции "Елк" Никол Пашинян. Для избрания Николу Пашиняну требуется набрать простое большинство голосов (53 из 105).
Выборы будут освещать представители более 100 мировых СМИ.-0-
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