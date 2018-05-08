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Выборы премьер-министра пройдут сегодня в Армении

В мире 08.05.2018 | 10:16
Фото из архива
Фото из архива

8 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Второй этап выборов премьер-министра Армении состоится сегодня на особом заседании Национального собрания.

Единственный кандидат - лидер оппозиции, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян. Для избрания Николу Пашиняну требуется набрать 53 голоса, общее число депутатов - 105.

Парламент Армении на специальном заседании 1 мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За его кандидатуру выступило 45 депутатов, против - 56. Никол Пашинян 3 мая вновь объявил о выдвижении своей кандидатуры на этот пост.

Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается.-0-

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Армения, выборы
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