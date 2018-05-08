Выборы премьер-министра пройдут сегодня в Армении

8 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Второй этап выборов премьер-министра Армении состоится сегодня на особом заседании Национального собрания.
Единственный кандидат - лидер оппозиции, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян. Для избрания Николу Пашиняну требуется набрать 53 голоса, общее число депутатов - 105.
Парламент Армении на специальном заседании 1 мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За его кандидатуру выступило 45 депутатов, против - 56. Никол Пашинян 3 мая вновь объявил о выдвижении своей кандидатуры на этот пост.
Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4079 BYN
|2.402 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.0185 BYN
|2.016 BYN
|2.021 BYN
|RUB
|3.2162 BYN
|3.202 BYN
|3.22 BYN